Ouverture de la fête de la pagode Bai Dinh 2022. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - La fête de la pagode Bai Dinh 2022, dans la commune de Gia Sinh, district de Gia Viên, province de Ninh Binh au Nord, a débuté dimanche 6 février, soit le 6e jour du premier mois lunaire.

La fête de la pagode Bai Dinh est organisée annuellement au 6e jour du premier mois lunaire. Il s’agit de la 8e fois que la province de Ninh Binh organise la fête depuis l’inscription du complexe paysager de Tràng An sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.



La pagode Bai Dinh est située dans le complexe paysager de Tràng An qui a été reconnu en janvier 2015 en tant que patrimoine culturel et naturel mondial par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). La vieille pagode est située sur la montagne Dinh, à 15 km de la ville de Ninh Binh. C'est là que l'empereur Dinh Tiên Hoàng organisait la cérémonie de sacrifice au Ciel et à la Terre. C'est aussi cette terre que l'empereur Quang Trung choisit pour célébrer les rites de sacrifice au drapeau afin d'encourager ses soldats pour la fin de sa campagne contre les envahisseurs chinois de la dynastie Qing.



La fête de la pagode Bai Dinh se prolonge jusqu’à la fin du 3e mois lunaire. -VNA