Hanoï (VNA) - Malgré ses milliers d'hectares de vastes vasières, ses immenses forêts de mangroves et son littoral de près de 19 km de long, le district de Kim Son, dans la province de Ninh Binh (Nord), n'a été exploité que pour l'aquaculture.



De nombreux potentiels et avantages sont encore inexploités. Outre les atouts susmentionnés, Kim Son dispose d’une riche biodiversité, avec plus de 500 espèces d'animaux et de plantes aquatiques, ainsi que plus de 200 espèces d'oiseaux…, dont de nombreuses espèces rares et précieuses enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam.

En matière culturelle, Kim Son recense 69 monuments classés au niveau provincial et national. Le district abrite notamment la cathédrale de Phat Diêm, l’une des plus célèbres du pays, laquelle a été conçue selon une architecture particulière : une élégante combinaison entre le style architectural des églises de l’Ouest et celle des pagodes vietnamiennes (l’Est).



Avec ces potentiels et ces avantages, le district de Kim Son peut fortement développer divers secteurs de l’économie maritime tels que l’écotourisme marin, les ports maritimes, les services de transport, la pêche...



Depuis de nombreuses années, Kim Son a bénéficié de milliers de milliards de dongs d’investissement par le gouvernement pour construire des infrastructures capables de promouvoir un développement socio-économique intégral et de développer des liens économiques avec d’autres localités du delta du fleuve Rouge. On peut citer, par exemple, un système de digues marines (de la digue Binh Minh 1 à la digue Binh Minh 4), des routes reliant à la Nationale 10, une route de près de 6 km menant à l'île de Con Noi, des infrastructures techniques pour l'aquaculture, des abris anti-tempête pour navires, un marché de gros de fruits de mer, des ouvrages d'électricité et d'irrigation…



Cependant, Kim Son se concentre uniquement sur l'aquaculture et la pêche à petite échelle. La superficie aquacole totale dans le district est de près de 4.470 ha, pour une production de 33.500 tonnes en 2022.



En 2022, la zone d'élevage de palourdes de Kim Son a obtenu le certificat ASC de Control Union, une organisation internationale de certification mondiale, devenant ainsi la deuxième zone d'élevage de palourdes au Vietnam à obtenir une certification internationale.



Selon des spécialistes, le développement de l'écotourisme, des services côtiers et du commerce doit se mener parallèlement à la conservation et la valorisation de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique, à la lutte contre la pollution et la dégradation de l’environnement.



De nombreux experts recommandent ainsi à la province de Ninh Binh de lancer des politiques et mécanismes pour attirer des investissements afin de construire des infrastructures synchrones, promouvoir le développement durable de l'espace marin…



Selon Pham Van Sang, chef du bureau de la culture du district de Kim Son, récemment, la province de Ninh Binh a publié une résolution sur le développement durable de la zone économique marine de Kim Son pour la période 2022-2030. Réalisant ses tâches, Kim Son a terminé sa planification de la construction pour 2030, avec une vision pour 2050, outre une planification générale de la construction de la zone de la digue marine Binh Minh 2 à l'île de Con Noi d'ici 2040.



Avec sa nature sauvage et ses paysages charmants, la province de Ninh Binh, située à environ 90 km au sud de Hanoï, est l'une des destinations les plus connues du nord et aussi l'un des endroits attirant le plus grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.

Le magazine économique américain Forbes l’a récemment désignée comme l'une des 23 meilleures destinations touristiques de 2023. Cette localité a attiré l'attention internationale après avoir servi de lieu de tournage pour le film hollywoodien Kong : Skull Island en 2016.



Elle gagne en popularité sur les réseaux sociaux et ne restera donc pas un "joyau caché" très longtemps. Allez-y tant qu'elle offre toujours une expérience très authentique du Nord du Vietnam, a déclaré Forbes.



En février, Ninh Binh a figuré parmi les dix destinations les plus conviviales au monde, votées par les Traveler Review Awards. Il s'agit d'un prix annuel organisé par Booking pour honorer des destinations et établissements d'hébergement dans le monde entier.

Au premier trimestre, la province a accueilli 3,2 millions de touristes, dont près de 126.000 étrangers. Elle a généré plus de 2.487 milliards de dôngs de recettes touristiques, soit 5,5 fois de plus en glissement annuel.-VNA