Des produits en céramique de l'atelier de poterie de Bô Bat. Photo : DT/CVN

Hanoï (VNA) - L'ancien village de poterie de Bô Bat, aujourd'hui village de Bach Liên, commune de Yên Thanh, district de Yên Mô, province de Ninh Binh au Nord est un village artisanal célèbre pour sa céramique blanche délicate. Il a des milliers d'années d'histoire et fut le berceau du village céramique de Bat Tràng.



Pham Van Vang, directeur de l'atelier de poterie du village de Bô Bat, est la première personne à avoir fait revivre l'ancien artisanat de la poterie.



En 2001, avec la volonté de restaurer le métier traditionnel de son village, Pham Van Vang, se rend à Bat Tràng pour apprendre la poterie. En 2003, il est retourné dans sa ville natale pour développer sa carrière. Un an après, il a envoyé 10 ouvriers à Bat Tràng pour qu’ils apprennent eux aussi le métier.



En 2011, il a créé son entreprise de poterie Bô Bat et construit une usine de 300 m2. Il a acheté des fours et des broyeurs de terre pour élargir la production. Son établissement est le seul atelier de Bach Liên à ce jour.



Ses principaux produits sont des théières, des plats, des pots de fleurs, des produits avec des motifs et des textures, des images liées aux valeurs historiques et culturelles tels que zone d'éco-tourisme de Tràng An, ancienne capitale Hoa Lu, pagode Bai Dinh, Tam Côc-Bich Dông…Les produits en céramique Bô Bat sont bien appréciés en raison d’un émail profond, d’une bonne résistance et d’un prix deux fois moins cher par rapport aux produits similaires sur le marché. Ils ont été honorés par le ministère de l'Industrie et du Commerce en tant que produit industriel et agricole national typique en 2015.



Un métier tend à se redresser



Selon les archives historiques, le village de poterie de Bô Bat était célèbre il y a de cela plus de mille ans avec des produits en céramique blanche uniques. Cela a été confirmé par des fragments de terre cuite et de céramique trouvés en abondance dans cette zone. Les talentueux artisans de l’époque faisaient des briques en terre cuite appelées "Dai Viêt Quôc Quân Thành Chuyên" dédiées à la construction de citadelles, des produits céramiques sophistiqués comme des têtes de dragon, des visages d'animaux, de la vaisselle, des objets ménagers...



En 1010, lorsque le roi Ly Thai Tô a déplacé la capitale à Thang Long, plusieurs artisans du village de Bô Bat ont également fait le déplacement afin de construire une nouvelle capitale et continuer à développer ce métier traditionnel. Ils se sont installés sur des terres le long du fleuve Rouge, où l’argile est excellente pour produire de la céramique. C’est comme cela qu’ils ont établi le village artisanal de Bat Tràng.



Après le départ des artisans les plus talentueux du village de Bô Bat, quelques-uns essayèrent de maintenir ce métier sans grand succès. De nombreuses personnes se tournèrent alors vers la riziculture et l'agriculture. Le métier de potier a peu à peu été oublié au village jusqu’à disparaitre complètement.



Aujourd’hui, notamment grâce aux efforts de Pham Van Vang, le métier de potier Bô Bat tend à se redresser. Suite à son initiative, les autorités de la province de Ninh Binh ont mis en place des politiques visant la restauration et le développement de cet artisanat traditionnel.-CVN/VNA