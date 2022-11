Hanoi (VNA) - Récemment, le site de voyage Time Out a répertorié les paysages sauvages considérés comme des "joyaux" en Asie du Sud-Est mais encore méconnus de nombreux touristes étrangers. En tête de lis te se trouve Ninh Binh, au Vietnam.

A Ninh Binh. Photo: Vietnamnet

Hanoi, Hoi An, Ho Chi Minh-Ville, Sapa sont probablement des noms familiers aux touristes étrangers lorsqu'ils viennent au Vietnam. Mais Time Out a déclaré que "si vous avez le temps, vous ne devriez pas ignorer Ninh Binh, la première ancienne capitale du Vietnam et également un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco".Avec ses imposantes montagnes calcaires, ses rivières calmes et ses sites historiques et religieux sacrés, Ninh Binh est la destination idéale pour les amoureux de la nature et ceux qui veulent trouver de nouvelles choses au Vietnam.Le site de voyage suggère aux visiteurs de la "baie d'Ha Long terrestre" de visiter Hang Mua. "Après avoir gravi 500 marches, vous pourrez profiter d'une vue panoramique et prendre de superbes photos. Vous pouvez également visiter le complexe Tam Coc - Bich Dong à proximité. Il y a un ancien temple avec une porte couverte de mousse et un pont au-dessus d'un magnifique étang à lotus. Vous pouvez également explorer la réserve naturelle de Van Long ou participer à une croisière fluviale tranquille à Trang An".- CPV/VNA