Ninh Binh: destination attrayante des touristes

Le quai de barques de Trang An. Le complexe d’écotourisme de Trang An, qui s’étend sur 2.168 ha dans les districts de Gia Viên et Hoa Lu et la ville de Ninh Binh, comprend la zone d’écotourisme de Trang An, la zone touristique Tam Côc-Bich Dông et l'ancienne capitale Hoa Lu. Photo : VNA