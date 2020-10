Peinture murale dans une ruelle de la commune de Truong Yên, province de Ninh Binh (Nord). Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Les peintures murales, inspirées de l’histoire, de la culture et de la vie des gens, ont créé une nouvelle vitalité dans la campagne paisible de l’ancienne capitale Hoa Lu.Ces dernières années, l’Union des femmes du district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord), a mis en oeuvre le projet de fresques murales pour embellir les rues, attirer les touristes et, en même temps, présenter certaines facettes de cette localité. En arrivant dans la commune de Truong Yên, district de Hoa Lu, les touristes sont stupéfaits par la beauté de dizaines de peintures colorées illustrant l’histoire et la beauté de l’ancienne capitale du pays."Lorsque l’Union des femmes du district de Hoa Lu a lancé ce projet, nos membres l’ont activement mis en œuvre dans 16 villages et hameaux. La plupart des habitants le soutiennent financièrement et participent au blanchiment de nombreux murs avant que les artistes les peignent", informe Nguyên Thi Tô Loan, présidente de l’Union des femmes de la commune de Truong Yên.Des paysages magnifiquesLes fresques sont inspirées de l’histoire de la localité, des mérites des rois patriotes ou du programme de Nouvelle ruralité. On y voit des images familières de la campagne nord-vietnamienne comme banian, puits, cour de la maison commune...À ce jour, la commune compte 47 peintures murales qui ont coûté au total près de 100 millions de dôngs. Dinh Thi Ngat, domiciliée dans la commune de Truong Yên, déclare qu’elle est très heureuse de s’associer avec la population et les autorités locales pour peindre ces fresques. "Ces oeuvres poussent chaque citoyen à faire des efforts pour préserver un bel environnement de vie", dit-elle.Hoa Lu, capitale des trois dynasties des Dinh, Lê et Ly (du Xe au XIIIe siècles), possède un riche potentiel touristique lié à son histoire et à ses paysages époustouflants. Dans les mois à venir, le district continuera d’orner les rues de fresques pour créer des paysages magnifiques, sensibiliser la population à différentes questions et attirer plus de touristes.Nguyên Thi Phuong Dung, venue de la province de Nam Dinh (Nord), partage que ces peintures racontent de nombreuses histoires sur la terre et les gens d’ici, ce qui l’a impressionnée. "Ces fresques m’ont éblouie. Je reviendrai sûrement dans cette belle zone rurale", confie-t-elle. - CVN/VNA