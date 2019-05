La conférence consacrée à la conservation du complexe paysager de Trang An



Ninh Binh (VNA) - Les dirigeants de la province de Ninh Binh (Nord), des experts de l'UNESCO, des chercheurs et des scientifiques ont participé le 23 mai à la pagode de Bai Dinh à une conférence consacrée à la conservation du complexe paysager de Trang An, patrimoine culturel et naturel mondial de l’UNESCO.

Lors de la conférence, les participants ont tenu en haute estime la préservation et la promotion des valeurs du complexe paysager de Trang An par la province Ninh Binh. Jusqu'à présent, la province s'efforce toujours de protéger le complexe en développant le tourisme de manière durable et responsable.



Le Service provincial du tourisme a indiqué qu'il continuerait à suivre les réglementations de l'État, les recommandations de l'UNESCO et les règles de la province concernant la gestion, la conservation et la promotion des valeurs de ce patrimoine.



Il est également nécessaire d’améliorer la prise de conscience des habitants vivant autour du site et de maintenir un contact étroit avec l'UNESCO et ses bureaux au Vietnam afin d’échanger fréquemment des informations sur la gestion et la préservation du patrimoine.



Le Service provincial du tourisme continue de donner des consultations au comité populaire provincial s’agissant de développement du tourisme communautaire, de l’écotourisme et de la mise en place des mécanismes et politiques visant à attirer des investisseurs nationaux comme internationaux dans des projets de recherche scientifique, des projets de restauration des sites historiques comme naturels, ou des projets de développement du tourisme…

Le complexe paysager de Trang An est classé en juin 2014 au patrimoine culturel et naturel mondial de l'UNESCO. Photo: VNA

Ce complexe paysager de Trang An a une superficie totale de 12.252 ha dans les districts de Hoa Lu, Gia Vien, Nho Quan, la ville de Ninh Binh, et le chef-lieu de Tam Diep. La zone comprend trois zones : l'ancienne capitale de Hoa Lu, le complexe paysager Trang An – Tam Coc – Bich Dong et la forêt à usage spécifique de Hoa Lu.

Classé en juin 2014 au patrimoine culturel et naturel mondial de l'UNESCO, le complexe paysager de Trang An est un spectaculaire paysage de pitons karstiques sillonné de vallées, pour certaines immergées, et encadré de falaises abruptes, presque verticales.

Le site compte 50 grottes reliant 30 petites vallées qui se succèdent sur environ 10 km du nord au sud. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines remontant à 30.000 ans. Ses écosystèmes uniques abritent plusieurs dizaines d'espèces végétales et animales endémiques. Près de 580 plantes, dont 10 inscrites au Livre Rouge du Vietnam, ont été recensées.

Trang An est connu non seulement en tant que destination aux paysages pittoresques, mais aussi comme espace sacré pour les bouddhistes. Bai Dinh est le complexe de pagodes le plus étendu du Vietnam et l'un des plus importants centres du bouddhisme du pays et de l'Asie du Sud-Est. Il comprend l'ancienne pagode Bai Dinh et la nouvelle pagode Bai Dinh aux 12 records grâce, entre autres, à sa cloche en bronze de 36 tonnes et sa statue du Bouddha de 100 tonnes.

Trang An comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles, ainsi que des temples et paysages de rizières, des villages et lieux sacrés.

Pour accélérer le tourisme, Ninh Binh se repose sur la communication, la promotion de beaux aspects de ce patrimoine, en analysant des marchés potentiels dans comme hors du pays en vue d’élaborer des stratégies de promotion propres.

La province continue d’organiser des cours de formation à l’intention des cadres, fonctionnaires et travailleurs sur la gestion et la préservation du patrimoine en association avec le développement du tourisme.

En 2018, le complexe paysager de Trang An a accueilli 6,2 millions de visiteurs, soit le double de celui en 2014. –VNA