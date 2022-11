Hanoi (VNA) - Le Festival «Tràng An - connexion des patrimoines - Ninh Binh 2022» aura lieu du 17 au 19 novembre dans la ville de Ninh Binh.



Il s’agit d’une activité en réponse à la Journée du patrimoine culturel vietnamien (le 23 novembre).

Lors de la conférence de presse sur le Festival. Photo : VNA

Selon Nguyên Manh Cuong, directeur du service provincial de la Culture et des Sports, la province souhaite faire de ce festival une de ses marques culturelles et touristiques.



«Ces dernières années, Ninh Binh a organisé un grand nombre d’activités et d’événements dans le but de faire du tourisme le fer de lance de son économie. Avec le souhait de préserver et de promouvoir les valeurs du patrimoine culturel, nous organisons ce festival pour la première fois. Espérons qu’il deviendra une marque culturelle de Ninh Binh et du pays dans l’ensemble», a-t-il dit.



Le festival a l’ambition de connecter les localités vietnamiennes et étrangères ayant des patrimoines culturels reconnus pour les mettre en valeur et promouvoir le tourisme. Outre les partenaires vietnamiens, le festival réunira également une troupe artistique de la province laotienne d’Oudomxay et 71 reines de beauté représentant 71 pays et territoires ayant participé au concours Miss Tourism World. - VOV/VNA