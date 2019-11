Nguyên Thi Thanh Hiêu. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Nguyên Thi Thanh Hiêu est employée d’entretien pour la société Environnement urbain de Hanoï. Elle a été nommée citoyenne d’honneur de la capitale en 2019.



Responsable d’une équipe de propreté urbaine, Nguyên Thi Thanh Hiêu entretient les espaces publics autour du lac Hoàn Kiêm et du quartier Hàng Bac, les secteurs les plus touristiques de la capitale et les plus confrontés aux problèmes de propreté. Depuis que les rues autour du lac et celles accueillant le marché nocturne ont été décrétées piétonnes (du vendredi à 18 h jusqu’au dimanche à minuit) des milliers de visiteurs affluent chaque week-end dans cette zone et des milliers de déchets jonchent le sol de la capitale tous les soirs.



Nguyên Thi Thanh Hiêu fait savoir : « Dans le centre-ville, il y a toujours énormément de touristes. Ils se promènent souvent avec des gobelets de café ou des sachets de fruits qu’ils déposent par terre une fois utilisés. Mes collègues et moi, nous devons travailler dur pour nettoyer tous ces espaces publics. La semaine, je commence mon travail à 18 heures et je termine vers une ou deux heures du matin. Compte tenu de l’affluence des touristes le week-end, je dois commencer à 16 heures et je termine souvent entre 3 et 4 heures du matin ».



Après son travail, Hiêu reprend son rôle de mère au foyer et retrouve son mari, très malade, et ses deux enfants. Son aîné vient de terminer ses études supérieures.



Malgré la pénibilité de son travail, Hiêu est généreuse et serviable envers ses jeunes collègues et n’hésite jamais à leur faire part de son expérience. Solidaire, elle se porte souvent volontaire pour remplacer un collègue malade ou en difficulté. Lors du réveillon du Têt, Hiêu est obligée de travailler jusqu’à 5 heures du matin et c’est dans les rues de la capitale, loin de ses proches qu’elle passe depuis 10 ans, cette fête traditionnelle et familiale.



Elle est l’une des responsables les plus appréciés de son entreprise affirme sa collègue Lê Thi Yên.



« Tout le monde aime Hiêu. Quand quelqu’un est malade ou souhaite prendre un jour de congé, elle se propose toujours de le remplacer. Quand une prime est attribuée à l’équipe, elle s’applique toujours à la partager équitablement. »



Nguyên Thi Thuy Hang, une responsable de la société Environnement urbain de Hanoï, déclare : « Hiêu est responsable depuis dix ans et chaque année elle est réélue par ses collègues à ce poste. Elle est un bon exemple pour son équipe et tout le monde apprécie la qualité de son travail. »



Hiêu est sacrée « meilleure salariée » de son entreprise chaque année. Ses qualités de travail remarquables et son dévouement ont été saluées par le Premier ministre et le président de la municipalité de Hanoï.-VOV/VNA