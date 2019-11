Lê Thi Hoà, enseignante de l’École primaire de Dông Son, district de Chuong My, à Hanoï, organise depuis 2007 des cours gratuits pour les jeunes handicapés.

Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale, a souligné le rôle important des enseignants dans le développement de l'éducation et de la formation du pays.

Douze pêcheurs, six Sud-Coréens et six Vietnamiens, sont portés disparus à la suite de l'incendie de leur bateau au large de la République de Corée, à l'ouest de l'île de Jeju.