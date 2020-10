Hanoi (VNA) - Dans le cadre d’une coopération stratégique entre le groupe Saigontourist et la province de Nghê An, a eu lieu le 6 octobre une cérémonie afin de saluer le site de Kim Liên où le Président Hô Chi Minh est né et a grandi.

Un écran LED met en valeur les sites historiques de Nghê An.

Photo : Saigontourist

Ont été présentés un écran LED pour promouvoir le tourisme dans la région ainsi que trois panneaux d’information présentant le village natal du Président Hô Chi Minh et la tombe de sa mère, Hoàng Thi Loan, toujours dans la province de Nghê An (Centre). Ces moyens de communication sont destinés à mettre en lumière le circuit touristique baptisé "Retour aux sources" dans cette province particulièrement attractive.



Un lien étroit



Saigontourist et Nghê An avaient signé le 13 mai 2019 à Vinh des accords de coopération pour la période 2019-2025. Ces derniers prévoient différentes actions portant sur le conseil stratégique, le développement de marchés, de produits et de services, la promotion marketing, la formation des ressources humaines ainsi que le lancement de l’antenne de Saigontourist à Nghê An. Ce sont des contenus importants dans le programme de coopération au développement socio-économique pour la période 2019-2025 entre ces deux unités.



Dans la partie nord du Centre, Nghê An est l’un des marchés importants du groupe Saigontourist, qui a été le premier à investir dans le développement touristique de Nghê An à travers deux établissements 4 étoiles que sont l’hôtel Saigon - Kim Liên (mis en service en 1999) et le resort Saigon - Kim Liên (ouvert en 2006).



Saigontourist a été pionnier dans l’exploitation de circuits touristiques à Nghê An. Entre 2015 et 2019, ses différentes branches ont fait venir dans cette province plus de 200.000 visiteurs, dont 40% d’étrangers. Cela a permis d’engranger 500 milliards de dôngs dans les caisses de la province de Nghê An. - CVN/VNA