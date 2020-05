La maison des parents du Président Hô Chi Minh - Photo mytour.vn

Hanoï (VNA) - Située dans le Centre du Vietnam, la province de Nghê An a vu naître de grands hommes vietnamiens et notamment le Président Hô Chi Minh. À l’occasion du 130e anniversaire de sa naissance, le 19 mai, nous vous invitons à découvrir les sites de son enfance.



Le site dédié à la mémoire du Président Hô Chi Minh se trouve dans les communes de Kim Liên et de Nam Giang, à 15 km de Vinh, chef-lieu de la province de Nghê An. Ce site, d’une superficie de 205 hectares, abrite les villages de Kim Liên et de Hoàng Trù, où sont respectivement nés le père et la mère du grand dirigeant.



Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890. Il a passé les cinq premières années de sa vie à Hoàng Trù, un petit village de 3 500 m2 situé dans la commune de Nam Giang. De nos jours, le village abrite la maison de Hoàng Duong, son grand-père maternel et celle de ses parents. La maison de ses parents a été bien conservée, de même que des objets à l’intérieur dont deux étagères, une table, deux chaises, un hamac, un métier à tisser et un lit.



Deux kilomètres plus loin, dans le village de Kim Liên, se dresse la maison des parents du Président Hô Chi Minh. En 1901, après avoir réussi un concours régional, Nguyên Sinh Sac, le père du Président, s’est installé dans ce village avec sa famille. La rusticité de cette maison à cinq travées rappelle la simplicité dans laquelle Hô Chi Minh a été élevé, de 1901 à 1906. Dans ce même village, les touristes peuvent visiter la maison de Nguyên Sinh Nhâm, son grand-père paternel.



«C’est la deuxième fois que je visite le site. À l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, j’ai décidé de venir avec ma famille. Cette visite nous permet de mieux comprendre la vie et l’oeuvre de Hô Chi Minh et d’exprimer notre respect et notre admiration envers l’homme de la libération nationale, véritable leader charismatique mondial», indique Huy Hoàng, un touriste de Son La (Nord).