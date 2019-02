L’entrée en service de l’aéroport international de Vinh. Photo: VNA

Hanoi, 23 février (VNA) - Une ligne aérienne internationale reliant la ville de Vinh dans la province centrale de Nghe An à Bangkok a été ouverte le 23 février à l'aéroport de Vinh, parallèlement à la mise en service de son aéroport international.



L'ouverture de la ligne aérienne Vinh-Bangkok facilitera la promotion du développement socio-économique et culturel de la région, car elle contribue à attirer les investissements et les activités commerciales, a déclaré Huynh Thanh Dien, vice-président du Comité populaire de la province de Nghe An, soulignant que c’était une étape importante pour ouvrir davantage d'autres lignes dans le temps à venir.

Dans l'après-midi du même jour, Vietravel a coordonné simultanément avec des unités concernées l'accueil de 180 touristes thaïlandais à Nghe An à l'aéroport de Vinh. C'est la plus grande délégation de visiteurs étrangers à Nghe An ces dernières années. -VNA