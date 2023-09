Kuala Lumpur (VNA) - "Étoile montante du monde", telle est l'expression utilisée dans un article publié le week-end dernier dans New Straits Times, sur la forte ascension du Vietnam et sa reconstruction après la guerre.L'auteur de l'article est un professeur invité dans plusieurs universités d'Asie et d'Europe, qui a également travaillé à l'Université technologique Nan-yang (NTU) de Singapour, Gary Lit Ying Loong. Il écrit l’article après sa visite au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale, le 2 septembre.L'article apprécie hautement l'incroyable croissance de l'économie vietnamienne, grâce à la politique du Renouveau “Doi Moi” correcte et opportun. Selon Gary Lit Ying Loong, la guerre a détruit presque toutes les infrastructures importantes du Vietnam telles que les routes, les ponts, les ports et les voies ferrées. Le Vietnam n’a commencé à faire des efforts pour reconstruire le pays que dans les années 1980. La politique “Doi Moi” a donné un nouvel élan à l’économie vietnamienne à la fin des années 1980. L’élan vers une économie orientée vers le marché a été encore stimulé par une plus grande libéralisation et privatisation dans les années 1990.Selon l'article, après les réformes de marché, des investissements étrangers ont commencé à affluer au Vietnam à travers des projets, dont ceux de Gamuda Land, de Petronas, du groupe malaisien Sunway..., outre des milliards de dollars d'investissements provenant de grands groupes du monde comme Samsung, Nike, Adidas... Parallèlement, une jeune abondante source de main d'œuvre a contribué à promouvoir la production vietnamienne.L'auteur estime que le Vietnam est actuellement une étoile montante dans le monde, avec un taux de croissance du PIB stable d'environ 6% maintenu pendant des années. Au cours de la dernière décennie, l' économie vietnamienne a créé davantage d'emplois, améliorant ainsi le niveau de vie de la population. Des marques européennes célèbres telles que Louis Vuitton, Gucci et Chanel sont présentes dans toutes les grandes villes vietnamiennes. - VNA