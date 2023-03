Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Neuf projets bas-carbone du Vietnam ont été sélectionnés pour participer à la première phase du programme de Climate Finance Accelerator (CFA), selon un communiqué de l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam rendu le 27 mars.

Les projets sélectionnés représentent différents secteurs, tels que les énergies renouvelables, l’efficacité des ressources/énergie, la mobilité électrique, l’AFAT (agriculture, foresterie et autres affectations des terres), la construction décarbonée, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Ces projets ont le potentiel de profiter aux communautés au Vietnam.



Afin d’améliorer la capacité du projet et d’attirer des investissements du Vietnam et de l'étranger, les projets recevront des formes de soutien aux capacités générales et spécifiques du CFA.



Les experts du CFA travailleront avec les auteurs des projets et fourniront des conseils sur les aspects techniques, les modèles financiers, les documents utilisés pour appeler à l’investissement, ainsi que l’amélioration de l’égalité des sexes et l’inclusion sociale (GESI).



Le CFA est l’un des efforts du gouvernement britannique pour aider le Vietnam à remplir les engagements pris par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 26e Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, au Royaume-Uni en 2021, tout en soutenant la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste du Vietnam (V-JETP) convenu en décembre 2022.



L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que les projets passionnants et innovants sélectionnés pour participer au CFA Vietnam montrent le potentiel du secteur privé vietnamien dans la lutte contre la crise climatique. L’expertise partagée avec ces projets les aide à se rapprocher de la recherche d’investisseurs, ce qui contribuera à réduire les émissions de carbone dans les communautés à travers le pays.



Ainsi, les premiers projets participant au programme Vietnam CFA comprennent, entre autres, Blue Planet Environmental Solutions - production de biogaz à partir de paille gde riz utilisant un système de digestion à sec ; Control & Automation Solutions (CAS) – une entreprise technologique fournissant des solutions d’automatisation dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture avec deux projets agricoles intelligents participant au CFA Vietnam ; Dat Bike, la première entreprise nationale de motos électriques au Vietnam vise à fabriquer des motos électriques modernes et de hautes technologies pour le marché de masse et le développement des infrastructures pour les bornes de recharge à énergie solaire, etc.

Le CFA est un programme d’assistance technique financé par le gouvernement britannique qui répond directement à l’urgence et à l’ampleur de la crise climatique.-VNA