Une semaine culturelle et touristique célébrant les 120 ans du tourisme de Sa Pa et proposant une gamme d'activités, aura lieu du 20 au 30 septembre.

La route côtière Ha Long-Cam Pha s'étend sur 18,7km et passe par plusieurs destinations touristiques de la province de Quang Ninh, telles que la plage de Luong Ngoc, la zone touristique de la grotte de Vung Duc...

Les World Travel Awards 2023 ont récompensé le Parc national de Cuc Phuong comme le parc national le plus important d'Asie. Avec ce résultat, Cuc Phuong devient le plus important parc national d'Asie pendant cinq années consécutives de 2019 à 2023.

La baie d'Ha Long, l’ancienne ville de Hoi An et le parc national de Phong Nha-Ke Bang au Vietnam ont été classés dans la liste des 16 merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus appréciées en Asie du Sud-Est par le magazine de voyage britannique Wanderlust.