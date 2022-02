Photo : VNA



Paris (VNA) – Avec le sushis japonais et le pop-corn américain, le «nem » vietnamien est considéré comme l'un des plats préférés des Français.

La chaîne de télévision TF1 a diffusé le 7 février un reportage sur la tendance des Français à s'intéresser de plus en plus à la cuisine étrangère. Ce n'est pas nouveau, mais depuis les 10 dernières années, cette tendance est devenue de plus en plus évidente.

Dans les supermarchés Carrefour, les vivres et produits alimentaires du Mexique, du Vietnam ou de l'Inde attirent de plus en plus les clients. Auparavant, les aliments étrangers n'occupaient qu'une petite surface, mais maintenant les étagères sont toujours remplies d’aliments de nombreux pays du monde.

Selon Stéfen Bompais, directeur Expérience Clients Hypermarchés France & Communication Interne Groupe chez Carrefour, auparavant, dans les supermarchés du groupe, il n'y avait qu’un et deux petits corners avec quelques produits de pays voisins. Mais maintenant des produits de pays inondent sur deux ou trois étagères. Les supermarchés de Carrefour vendent actuellement environ 3.000 produits en provenance de 24 pays, dont des spécialités du Vietnam, de Thaïlande, du Japon... Les ventes de ces produits culinaires et agricoles importés ont augmenté de 20 % l'an dernier.

Le "nem" est vendu dans un supermarché en France. Photo : VNA



Les statistiques de Carrefour montrent que parmi les produits alimentaires étrangers les plus populaires en 2021, le sushis japonais arrive en tête, représentant 45 % des ventes de produits étrangers, suivis du pop-corn et du beurre de cacao et des macaronis des Etats-Unis.

Le «nem » du Vietnam se classe au troisième rang, représentant 19 %.

Le "nem" (rouleaux de printemps frits) est un plat délicieux avec une méthode de traitement assez fantaisiste, montrant la méticulosité des gens pour le plateau du Têt traditionnel. Pour faire du "nem", il faut préparer des galettes de riz, du porc haché, de la chair de crevette, les champignons noirs parfumés séchés, et des jaunes d’œuf. Au niveau des légumes, on ajoute des germes de soja ou un peu de carotte ou de chou-rave. Les rouleaux de printemps doivent être roulés uniformément, et puis frits à feu modéré. - VNA