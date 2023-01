Baie de Ha Long, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam demeure limité. De nombreux experts estiment que la politique de visa du pays doit être plus ouverte.

En 2022, le pays a décompté 101 millions de visiteurs nationaux, dépassant l'objectif fixé pour toute l'année. Cependant, le nombre de touristes étrangers n’a été que de 3,5 millions.

Selon Chris Farwell, membre du Conseil consultatif du tourisme (TAB), plusieurs touristes disent qu’il est plus difficile d’obtenir un visa pour le Vietnam que l’avant-COVID. Pendant ce temps, la Thaïlande a décidé d’exempter de visa les citoyens de 65 pays pour un séjour de 30-45 jours, voire 90 jours pour certains cas.

En vue d’attirer davantage de touristes étrangers, il est nécessaire d’augmenter le nombre pays et territoires exemptés de visa au Vietnam et de prolonger la période de séjour temporaire des visiteurs étrangers au Vietnam, d’appliquer la délivrance de visa en ligne dans tous les pays et de réduire les formalités administratives pour l’octroi de visa, selon Chris Farwell.

Le secteur du tourisme du Vietnam vise environ 8 millions de visiteurs étrangers sur un total de 110 millions en 2023, selon l'Administration nationale du tourisme.

Le pays vise également 650.000 milliards de dôngs (27,5 milliards de dollars) de recettes grâce au tourisme. -VNA