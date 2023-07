Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Les agences de voyages ont suggéré d'ouvrir davantage de bureaux de représentation touristique à l'étranger, avec la priorité accordée aux marchés de Chine, de Thaïlande, d'Inde, d'Europe et des États-Unis, dans le but de stimuler l'attrait des touristes étrangers notamment dans le contexte où le goulot d'étranglement dans le domaine de visa a été supprimé.À l'heure actuelle, le Vietnam n'a que trois bureaux de ce type au Japon, en République de Corée et au Royaume-Uni.Le chef du département de la communication de l'Association du tourisme du Vietnam et PDG de Flamingo Redtours, Nguyen Cong Hoan, a déclaré que le Vietnam dépense environ 2 millions de dollars chaque année pour la promotion du tourisme, soit environ 2,9% de la Thaïlande, 2,5% de Singapour et 1,9% de la Malaisie. Par conséquent, il est impossible d'organiser des stands à grande échelle ou d’organiser des réunions entre les entreprises ou entre les entreprises et les clients de manière efficace.Concernant le financement pour l'ouverture et les opérations des bureaux de représentation touristique à l'étranger, Nguyen Cong Hoan a proposé les ressources en provenance d'agences diplomatiques, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du Fonds d'aide au développement du tourisme et du secteur privé.Soulignant la nécessité d'ouvrir de tels bureaux à l'étranger, le PDG d'AZA Travel, Nguyen Tien Dat, a déclaré que bien que le Vietnam ne soit pas un grand marché, de nombreux pays tels que la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, l'Indonésie et Singapour y ont ouvert leur bureau de représentation touristique qui fonctionnent efficacement.Au cours du premier semestre de cette année, les indices concernant les arrivées de touristes internationaux et nationaux ou les recettes totales touristiques ont atteint plus de 60% du plan annuel. Ce résultat est dû à l'impact de la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des ressortissants étrangers au Vietnam (amendée).Nguyen Cong Hoan s'attend à ce que d'ici la fin d'année, le secteur touristique vietnamien connaîtra une forte croissance et façonnera les produits touristiques pour les visiteurs étrangers en 2024, 2025 et les années suivantes.