La culture est transmise de génération à génération. Photo: baovanhoa.vn



Hanoï (VNA) - L'Institut de philosophie relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et le Conseil de recherche sur les valeurs et la philosophie (RVP) ont organisé le 9 juillet à Hanoï un séminaire international intitulé "La valeur de l'identité nationale dans un nouveau contexte".

Selon le professeur agrégé-Docteur Nguyen Tai Dong, directeur de l'Institut de philosophie, de plus en plus de personnes prennent conscience du danger de l'extrémisme individualiste, et la valeur fondamentale de la nation, également appelée valeur nationale, qui a aidé et continue d'aider les nations à surmonter les conflits internes, à développer leur identité, à maintenir l'unité et la stabilité dans la société.

Mai Dieu Linh, de l'Institut de philosophie, a souligné la nécessité de promouvoir les bonnes valeurs du peuple vietnamien avec les amis internationaux, d'absorber la quintessence culturelle du monde, de valoriser le rôle de l'État et de collaborer avec les organes concernées, les organisations et les particuliers, notamment les jeunes, afin de préserver, développer et promouvoir les valeurs traditionnelles du Vietnam dans le monde.

A cette occasion, les participants ont discuté des questions concernant les bonnes valeurs traditionnelles de la nation au sein du peuple, répondant ainsi aux objectifs et exigences de la construction d'un pays prospère et heureux. -VNA