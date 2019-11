Hanoi, 20 novembre (VNA) - Ces dernières années, la province septentrionnale de Nam Dinh a développé de nombreuses solutions afin de promouvoir le développement de l'e-gouvernement, améliorer la qualité et l'efficacité du fonctionnement des organismes publics pour mieux servir la population et les entreprises locales selon l'esprit de la Résolution gouvernementale N°36a.

L'e-gouvernement au service de ses habitants de la province de Nam Dinh. Photo : VNA

Après cinq ans de mise en œuvre du projet de construction d’ e-gouvernement , la province de Nam Dinh a créé un environnement de travail moderne et professionnel. Une façon d’économiser du temps, des coûts et améliorer progressivement l’efficacité et la qualité des services en faveur des habitants et des entreprises de cette localité.Autrefois, dans la commune agricole de Truc Tuân, éloignée du centre du district de Truc Ninh, les dirigeants communaux devaient parcourir des dizaines de kilomètres pour participer aux réunions importantes. Ils devaient utiliser le service de livraison express pour envoyer de nombreux documents d’échange entre la commune et le district. Cependant, il fallait un ou deux jours pour que ces documents arrivent à destination.Aujourd’hui, les fonctionnaires peuvent recevoir des documents administratifs via Internet et utiliser la signature numérique pour valider des formulaires, sans besoin de sortir du siège du Comité populaire de la commune.En outre, les informations quotidiennes en faveur des habitants sont mises à jour directement via un système de connexion. Grâce à ces nouveautés, l’efficience du travail s’est nettement améliorée. Pour atteindre ce résultat, la Comité populaire de Truc Tuân a élaboré des plans spécifiques pour l’application des technologies de l’information dans l’administration publique.De nombreux cadres et fonctionnaires de la commune ont été formés et ont actualisés leurs connaissances. Ils se sont également équipés d’ordinateurs modernes grâce aux investissements publics de l’État."Tous les documents administratifs du Comité populaire du district (de Truc Ninh, ndlr) sont transférés via le réseau d’Internet au bureau de la commune. Après le travail de classement, les dirigeants qui reçoivent ces informations donnent des instructions aux fonctionnaires de chaque secteur pour l’organisation et la mise en œuvre", informe Trân Van Cuong, secrétaire adjoint du comité du parti, président du CPC de Truc Tuân, district de Truc Ninh, province de Nam Dinh."La mise en place de la signature numérique pour valider les formulaires administratifs, a déjà démontré son efficacité", a-t-il ajouté.D’après Luu Van Duong, président du Comité populaire du district de Truc Ninh, "grâce à l’application de la signature numérique et le réseau de connexion des documents, les informations de direction sont de plus en plus rapide et accessible même sur smartphone".La province de Nam Dinh a déployé quatre logiciels dont le portail électronique de la province. Il s’agit de l’un des points forts de cette province dans l’édification de la Nouveau ruralité, a déclaré Vu Trong Quê, directeur du Service provincial de l’information et de la communication.