Hanoi (VNA) –L’Administration nationale du tourisme (ANT), relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en coopération avec la chaîne de télévision américaine CNN International vient de présenter une vidéo de 30 secondes intitulée « Why not Vietnam? » (Pourquoi pas le Vietnam?) pour suggérer les touristes à choisir le Vietnam comme première destination après la pandémie de Covid-19.

Cette courte vidéo présente les meilleurs endroits pittoresques du Vietnam, faisant la promotion d’une destination sûre, nouvelle et attrayante sur la carte du tourisme mondial en 2021.

Produite par le Conseil consultatif du tourisme (TAB) et l'Administration nationale du tourisme (ANT) du Vietnam, cette vidéo est présentée depuis le 15 octobre sur la chaîne CNN d'Asie et ce pendant six semaines, ainsi que sur le site web officiel du tourisme du Vietnam (www.vietnam.travel) et les réseaux sociaux du secteur touristique.

Après cette vidéo, prochainement, le Vietnam poursuit à mettre en œuvre d’une série d’activités dans le cadre de la campagne « Pourquoi pas le Vietnam ? » dont des concours en ligne, des publicités, des articles sur la résilience efficace du pays contre la pandémie de Covid-19 et son engagement de garantir la sécurité des touristes.

Via cette campagne, les acteurs touristiques espèrent apporter de belles expériences aux visiteurs qui souhaitent se détendre après la pandémie de Covid-19.

La campagne « Pourquoi pas le Vietnam ? » s’intéresse à l’application des technologies d’information pour améliorer les expériences des touristes.

Récemment, l’ANT a présenté l’application « Voyager en toute sécurité au Vietnam » dans le but de relancer le tourisme domestique d’ici la fin d’année.

Plus tôt, fin septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avait officiellement lancé la deuxième campagne de relance du tourisme placée sous le thème "Voyager au Vietnam, se réjouir en toute sécurité de produits touristiques attrayants". -VNA