Binh Thuân (VNA) - Autrefois petit village de pêche, un cap où les pêcheurs venaient s'abriter des typhons en mer, Mui Ne, ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre) est devenue un « paradis touristique et de villégiature ».

La station balnéaire 5 étoiles Sea Links City à Mui Ne, à Phan Thiêt. Photo : Hoang Ha/VI

Un paradis balnéaire au bord de la mer



M L.C et son épouse N.T venus de Hanoi s'installèrent à Mui Ne il y a une trentaine d’années. Ils ont acheté un appartement au sein du bâtiment Sea Link City Resort, situé au quartier Mui Ne, ville Phan Thiêt, province de Binh Thuân lorsque ce bâtiment venait d’être mis en chantier.



« Initialement, moi et mon épouse considérions Mui Ne comme un lieu de repos pour les vacances d’été. Cependant, après avoir séjourné en court laps de temps, nous trouvons que le climat est si tempéré et pur, ensoleillé toute l'année, que nous avons décidé de nous y installer à l'année. En outre, Mui Ne n’est qu’à environ 200 km de Hô Chi Minh-Ville, ce qui est très pratique», a confié M. L.C. Les fenêtres de leur appartement sont toujours ouvertes, le vent envahit la chambre et la rend si fraîche de sorte qu'ils ne doivent jamais utiliser de ventilateurs.

Une piscine à débordement à la station balnéaire Centara Mirage Mũi Né. Photo : Lê Minh/VI

Sea Links City Resort est une station balnéaire 5 étoiles célèbre à Mui Ne. Située sur une colline verdoyante, elle abrite près de 1.000 chambres, appartements et villas, des services de villégiature, de loisirs, des restaurants et piscines, un terrain de golf et un château de vins splendide et majestueux



Outre Sea Links City Resort, Mui Ne compte des centaines de stations balnéaires et de villégiature, hôtels de luxe s’étendant sur la côte de la ville de Phan Thiêt jusqu’à la plage Hon Rom, dernier site touristique de Mui Ne. Les stations balnéaires The Cliff, Romana resort, Sailing Club, Centara Mirage, Anantara, Terracotta… sont les lieux réputés par les touristes vietnamiens ou étrangers.



Photo: VI

Quittant le resort Sea Links City Resort, nous sommes passés à Centara Mirage Resort, sur l’avenue Huynh Thuc Khang, quartier de Ham Tiên, ville de Phan Thiêt, une station balnéaire distinguée par son architecture méditerranéo–espagnole d’une superficie de plus de 1.000 ha. Cette station balnéaire, ouverte fin 2021, a insufflé un nouveau vent aux architectures du « paradis balnéaire de Mui Né ».



Pendant notre séjour à Mui Ne, nous avons visité des stations balnéaires, hôtels de luxe aux architectures asiatiques ou européenne, classique ou modernes, qui se succèdent le long du littoral. Les plages à Mui Ne attirent les touristes venant aussi bien pratiquer des sports nautiques, des bains de soleil que se baigner dans les eaux bleues limpides.

Photo: VI

La cuisine de Mui Ne est succulente avec ses plats de fruits de mer grillés, servis avec des vermicelles de riz et du nuoc mam artisanal de Phan Thiêt. De mémorables expériences culinaires attendent tous les visiteurs.

Destination de premier plan de la région



Le gouvernement a approuvé la planification de développement de Mui Ne de 2040 à 2050, avec comme objectif de faire de la zone touristique nationale de Mui Ne un site touristique de premier plan de la région.



Le site touristique national de Mui Ne est planifié sur une superficie totale de 14.760 ha s’étendant sur les trois localités côtières : ville de Phan Thiêt, et districts de Bac Binh et Tuy Phong.



Outre ses avantages climatiques, culturels et historiques célèbres et typiques d’une région côtière, Mui Ne abrite aussi le complexe d’anciennes tours cham Pô sah Inư, dans le quartier Phu Hai, réputé pour la fête Katé traditionnelle des Cham locaux, l’école Duc Thanh située au bord de la rivière Ca Ty où le président Hô Chi Minh donnait des cours en 1910, le temple Van Thuy Tu, construit en 1762 qui préserve le squelette de baleine le plus grand du Vietnam, le ruisseau Tien aux eaux calmes coulant entre deux dunes, le village de pêche de Mui Ne.

Balade en quad sur la dune de Bau Trang. Photo : Huu Thanh

Elle abrite la plage côtière de pierres à sept couleurs, commune de Binh Thanh, district de Tuy Phong est reconnue par le Centre du livre des Records du Vietnam comme la « Plage de pierres ayant le plus de formes et de couleurs au Vietnam », une rivière d’eau douce située sur la vaste dune de Bau Trang, dans la commune Hoa Thang, district de Bac Binh. En outre, Mui Ne figure parmi les 50 meilleures plages du monde pour les courses de bateaux à voile et la 1ere plage d’Asie pour ce sport.

Mui Ne accueille des courses de bateaux à voile, de cerf-volant avec des sportifs venus du monde entier.



La province de Binh Thuân figure parmi les dix provinces touristiques remarquables du Vietnam, et Mui Ne figure parmi les six zones touristiques nationales du pays. Les touristes ont un large choix d'activités dont visites, sports nautiques, tourisme religieux en mer et sur les îles.



Selon Bui The Nhân, directeur du Service de la Culture, du Sport et du Tourisme de Binh Thuân, au 1er semestre 2022, lorsque la pandémie de Covid-19 était bien contrôlée, le nombre de visiteurs à Phan Thiêt a atteint plus de 1,9 million, soit une hausse de 30% en un an, dont environ 20.640 visiteurs étrangers. Les recettes provenant du tourisme sont estimées à 3.700 milliards de dongs (+3%).



Depuis sa séparation de la province de Thuân Hai il y a 30 ans, en 1992, la province de Binh Thuân a vu son service du Tourisme se développer vigoureusement, devenant un lieu incontournable sur la carte touristique du Vietnam. Mui Ne a connu un développement spectaculaire pour devenir une station balnéaire mondialement réputée, digne de son statut de "paradis de villégiature". -VI/VNA