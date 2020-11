Binh Thuân (VNA) – Mui Né est une station balnéaire située dans la ville de Phan Thiêt, dans le Centre du pays, réputée pour ses longues plages, ses immenses dunes orangées. Surnommé "royaume des resorts", ce site a été récemment reconnu comme zone touristique nationale.

Une plage à Mui Né, province de Binh Thuân (Centre). Photo : VNA

La zone touristique nationale de Mui Né s’étend sur quelque 14.760 ha de bande côtière, du bourg de Phan Rí Cửa, district de Tuy Phong jusqu’à la limite du quartier de Phú Hài, ville de Phan Thiêt, avec une zone centrale d’environ 1.000 ha pour le développement des espaces et installations touristiques.La zone touristique nationale de Mui Né se développera de manière durable dans le sens de la croissance verte, protégeant son environnement écologique et ses paysages, en particulier les sites Bàu Trang, Bàu Sen et les immenses dunes de sable, en assurant la résilience au changement climatique, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et l’érosion côtière.La consécration de cette zone par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme contribuera à accroître la valeur de la marque «Mui Né», à former un système de sites touristiques nationaux à travers le pays et à marquer également le développement du tourisme de Binh Thuân.D’ici 2025, la zone touristique nationale de Mui Né vise à attirer environ 9 millions de touristes, dont environ 1,5 million d’étrangers. À l’horizon 2030, elle ambitionne d’accueillir environ 14 millions de touristes, dont plus de 2,5 millions d’étrangers. – VNA