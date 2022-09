Hanoi (VNA) – Moody’s Investors Service (Moody’s) vient d’annoncer avoir relévé les notations de 12 banques vietnamiennes, en raison notamment de la solidité du crédit du Vietnam.

Moody’s Investors Service a confirmé dans son rapport les notations et évaluations des 12 banques vietnamiennes. Photo: vietnambiz.vn



Ces notations font suite au relèvement par Moody’s de la note souveraine du Vietnam de Ba2 à Ba3 avec perspective stable, le 6 septembre 2022, en faisant passer la perspective de stable à positive.

L’agence de notation s’attend ainsi à ce que la capacité du souverain à fournir un soutien aux banques, en cas de besoin, reste globalement positif.

"Moody’s a relevé d’un cran ses notations de dépôts à long terme en monnaie locale et en devises étrangères et des émetteurs de huit banques et ses notations du risque de contrepartie en monnaie locale et en devises étrangères à long terme de sept banques en raison d’une hausse du nombre de crans d’élévation dû au soutien de l’État", a-t-elle indiqué.

Les banques concernées sont ABB, Vietcombank, BIDV, Lien Viet, OCB, SHB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB, Vietinbank et MSB.

Les perspectives de notation de ABB, Lien Viet et MSB restent stables.

Les perspectives de notation de Agribank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, VIB, Vietcombank et Vietinbank sont passées de positives à stables. La perspective de notation de SHB reste positive.

Clients effectuant des transactions à VPBank. Photo: VPBank



"La solidité du crédit du Vietnam est un facteur clé dans les notations des dépôts et de la dette de Moody’s pour les institutions financières du pays. L’amélioration des notations des banques reflète la plus grande capacité du gouvernement à fournir un soutien aux banques en périodes de tensions", a-t-elle expliqué.

Selon Moody’s, une amélioration des notes des dépôts et des émetteurs de Vietcombank, Vietinbank, BIDV et Agribank est peu probable car elles sont au même niveau que la note souveraine Ba2 du Vietnam.

Une mise à niveau des notations des dépôts et des émetteurs de TPBank, OCB, SeABank et VIB est également peu probable car elle nécessite une mise à niveau de plusieurs crans de leur solidité de crédit autonome ou de leur évaluation de base du crédit (BCA).

Les notations des dépôts et des émetteurs de MSB, ABB, Lien Viet et SHB pourraient être améliorées si leur solidité de crédit autonome s’améliorait, entraînant une amélioration de leurs BCA.

Moody’s pourrait abaisser les notes des émetteurs et des dépôts de Agribank, ABB, BIDV, Lien Viet, MSB, OCB, SeABank, SHB, TPB, VIB, Vietcombank et Vietinbank si la note souveraine du Vietnam est dégradée ou si l’agence de notation estime que le soutien du gouvernement aux banques a affaibli. – VNA