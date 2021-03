Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - L'agence de notation Moody's a annoncé le 18 mars le maintien de la note de crédit nationale du Vietnam à « Ba3 » pour les émissions en devises nationales et étrangères et les prêts à prime non garantis. Elle a aussi annoncé l'ajustement les perspectives de crédit du pays au niveau « Positif ».

Selon le ministère des Finances, la décision de Moody's de maintenir la note de crédit nationale et de classer les perspectives de crédit du Vietnam au niveau « Positif » montre la reconnaissance des réalisations économiques impressionnantes du pays, qui dépassent de loin les pays ayant la même note de crédit, dans le contexte de la propagation de la pandémie de COVID-19.

Moody's affirme que les solutions efficaces du Vietnam pour le contrôle du coronavirus et les politiques de développement soutiennent la reprise rapide du commerce national et international et aussi les recettes budgétaires. Les perspectives de croissance économique à moyen terme sont jugées prometteuses grâce à des réalisations convaincantes en matière d'amélioration de la situation budgétaire et des dettes.



À cette fois, Moody's a tenu compte les éléments d’environnement, de société, de conditions météorologiques extrêmes, l'équilibre démographique ... qui sont aussi les problèmes importants du Vietnam.



Dans les temps à venir, Moody's prévoit que les efforts visant à améliorer la situation économique et budgétaire et la gestion efficace des politiques auront pour effet d'améliorer la note de crédit du Vietnam. -VNA