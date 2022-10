Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Ce samedi à Hung Yên, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a assisté au lancement du Mois d’action pour les personnes âgées, édition 2022.



Il a présenté ses respectueuses salutations aux 12 millions de personnes âgées que compte le pays, dont les 10 millions de membres de l’Association nationale du troisième âge.



«L’Association du troisième âge a choisi un thème vraiment pertinent pour ce Mois d’action, qui est Soignons ensemble les seniors en situation difficile . J’espère que cet esprit humanitaire sera propagé partout dans la société, pour que chaque personne âgée reçoive l’attention et l’aide dont elle a besoin, comme le veut la tradition nationale de respect des seniors», a déclaré Nguyên Xuân Phuc.



Le chef de l’État a invité les personnes âgées à participer aux mouvements d’émulation patriotique et à continuer de contribuer, par leur savoir et leurs expériences, à l’édification d’un pays riche, puissant, démocratique, équitable et avancé.



Auparavant, il s’était recueilli au temple dédié à la mère du Président Hô Chi Minh et au mémorial du secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh, dans la province de Hung Yên.-VOV/VNA