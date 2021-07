Hailee Steinfeld porte une création de Công Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le monde de la haute couture vietnamienne, Công Tri est devenu un nom dont la réputation franchit les frontières nationales. Cette année encore, ses nouvelles collections ont été portées par nombre de célébrités, notamment hollywoodiennes.

L'actrice Charlize Theron, lors de l’émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" diffusée le 25 juin, a dévoilé une image élégante et une allure chic et classe, attirant l’œil des fashionistas. Elle a porté une chemise transparente en organza dotée d’un motif ondulé créé par des cordons de taffetas. Cette création fait partie de la collection Automne-hiver 2021 du créateur vietnamien Công Tri. Celui-ci raconte que Charlize Theron l'a contacté une semaine avant le talk-show et lui a dit que la chemise correspondait à son style.



Considérée comme la perle sud-africaine la plus chère d'Hollywood et figurant sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde en 2016 du magazine américain Time, Charlize Theron détient 17 prix internationaux prestigieux, notamment trois Oscars et six Golden Globes dans la catégorie "Meilleure actrice".



Mais elle n’est pas la première à porter des créations de Công Tri. Passons donc en revue les célébrités que le styliste vietnamien a habillées au premier semestre 2021 !



La collection Printemps-été 2021, le favori des chanteuses



À la Une du magazine américain Essence, la chanteuse Jazmine Sullivan porte une création impressionnante de la collection Printemps-été 2021 de Công Tri. Une veste surdimensionnée avec des détails de broderies scintillants et un pantalon filet fabriqué selon la technique du tricot, démontrant un savoir-faire haut de gamme. La chanteuse de Pick up your feelings est connue pour son album Heaux Tales qui a atteint le sommet du palmarès R&B/Hip-Hop de Billboard ainsi que pour avoir raflé plusieurs récompenses du Billboard Women in Music et du BET Awards.

Une autre création qui se distingue de la collection Printemps-été 2021 de Công Tri est le manteau surdimensionné en cuir noir brillant qui permet d’exprimer chez celles qui le portent la beauté mais également la personnalité. Bebe Rexha, connue pour le hit I got you, a choisi ce design pour apparaître à la Une du magazine Basic. Son allure charismatique et son style impressionnant attirent les regards et font d’elle une femme qui dégage à la fois une élégance féminine mais aussi une puissance contemporaine.



Demi Lovato a également choisi un manteau grande taille de cette collection. Dans la série de photos sur le magazine Paper, elle a fait forte impression avec une aura différente, comme un personnage sortant d'une œuvre cinématographique. Sa coiffure pointue, sa robe à imprimé léopard et sa veste noire oversize lui donnent une image puissante mais aussi surréaliste.

Leslie Grace, aussi en tenue de marque Công Tri, apporte quant à elle une beauté plutôt douce et féminine lors de l'événement "Ellas y Su Música" de Latin Recording Academy. Le design turquoise l'a aidée à montrer le charme d'une femme contemporaine. La tenue, marquée par une partie de pan asymétrique de la chemise, devient originale et intriguante aux yeux des fashionistas. Leslie Grace est connue pour de nombreuses nominations et récompenses dans sa carrière musicale. Dès l’âge de 16 ans, la chanson Will you still love me tomorrow l’a portée au numéro un dans les classements Billboard Tropical Songs et Billboard Latin Airplay.



Attraction et influence d’un talent vietnamien



Dans la liste des artistes internationaux qui ont choisi Công Tri au premier semestre 2021, figurent également d'autres célébrités telles que les actrices Hailee Steinfeld et Gabrielle Union, les chanteuses Kehlani, Becky G et Rosé, la danseuse Maddie Ziegler, la militante sociale américaine Tamika Mallory. Cela montre l’engouement grandissant pour la création de Công Tri et son influence sur l'industrie de la mode internationale.



Concrètement, Rosé, la chanteuse du groupe sud-coréen Blackpink, a choisi à deux reprises la griffe de Công Tri. Sur le magazine Playboy, la chanteuse-compositrice américaine Kehlani Ashley Parrish, habillée par Công Tri, est apparue comme une reine de la fête, dégageant l'image d'une femme à la fois élégante, séduisante et mêlée de personnalité.

Lors de la conférence de presse consacrée à la Première de la série télévisée Dickinson, la star hollywoodienne Hailee Steinfeld s'est faite remarquée dans une tenue de la collection Automne-hiver 2020 de Công Tri. Sa beauté a été mise à l'honneur grâce à une robe beige stylisée sur la soie gazar avec des détails plissés à volants. Elle va parfaitement avec le pantalon aux poils délicatement attachés. Hailee Steinfeld est connue pour son rôle de Mattie Ross dans le film True Grit. Elle est l'une des plus jeunes actrices de l'histoire des Oscars à être nominée et a remporté 12 prix. Hailee Steinfeld montre également sa polyvalence dans le domaine musical.



Charli D'Amelio, née en 2004, est la plus jeune star étrangère portant la marque Công Tri. Cette "reine TikTok" nommée par le New York Times est une danseuse américaine et une figure très connue des médias sociaux. Elle fait le buzz avec ses vidéos sur TikTok. En avril 2020, elle a gagné plus de 43,9 millions de followers sur TikTok, 12,7 millions sur Instagram, 980.200 sur Twitter, et 2,8 millions d'abonnés sur YouTube.

Kelly Marie Trân est, elle aussi, une cliente du styliste vietnamien. Choisissant l'une des robes de la collection Printemps-été 2021, elle montre une beauté puissante et brille pleinement dans l’allure d’une femme moderne, indépendante, confiante. Le Hollywood Reporter l'a choisie pour sa Une. Kelly Marie Trân assume l’un des rôles principaux dans le film à succès Star Wars et est également la première actrice d’origine vietnamienne à devenir le personnage principal du nouveau film d'animation Disney Raya et le dernier dragon.



Ce n’est pas la première fois que le designer de Công Tri s'associe à des artistes internationaux. Auparavant, il a travaillé avec de nombreuses célébrités dans le monde et elles ont également porté ses créations telles que Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jennifer Lopez…, des personnes influentes qui véhiculent un message fort sur les femmes contemporaines.



Fournissant des efforts continus et faisant preuve d’une créativité intarissable, le créateur vietnamien reçoit régulièrement des invitations à de nombreux événements de mode internationaux de prestige dont la Fashion Week de New York, l’un des "Big Four" de la mode mondiale. Lors des défilés Printemps-été 2020, le styliste a hébété le public par sa collection Đi nhặt hạt sương nghiêng (À la recherche des perles de rosées inclinées) composée de 60 pièces. Six de ces dernières ont même été classées dans le Top 100 des créations les plus impressionnantes de la Fashion Week de New York 2020, sélectionnées par le fameux magazine de mode Harper’s Bazaar. -CVN/VNA

CVN/VNA