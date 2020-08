Un champ de thé à Môc Châu. Photo : baosonla.org.vn

Hanoï (VNA) - Situé à seulement 200 km de Hanoï, Môc Châu est l'une des destinations favorites des Vietnamiens en été. Ce district rattaché à la province de Son La séduit les vacanciers pour la fraîcheur de son climat, son air pur et une nature encore préservée.



Culminant à plus de 1.000m d’altitude, Môc Châu regorge de sites naturels impressionnants comme le pic Pha Luông, la cascade de Dai Yêm, la vallée des pruniers et les plantations de théiers à perte de vue. Les fêtes folkloriques, la gastronomie et l’hospitalité des habitants locaux s’ajoutent à la beauté de cette région au charme authentique.



«Les autochtones sont vraiment hospitaliers et ouverts. J’ai découvert les traditions des minorités ethniques du Nord-Ouest du Vietnam. C’est très intéressant», indique Trân Phong Hoàng, un touriste de Hô Chi Minh-Ville.



Grâce à son climat tempéré, Môc Châu est idéale pour l’arboriculture fruitière. La visite des très nombreuses serres de fraises du district ravit les visiteurs gourmands qui, outre la dégustation, découvrent les techniques et méthodes de culture.



Au début du mois de juillet, la Chimi Farm a accueilli de très nombreux touristes avides de nature.



«C’est la première fois que je visite une exploitation de ce type. C’est très intéressant. Peut-être que je reviendrai un jour», dit Phan Thi Yên, une touriste de Bac Ninh.