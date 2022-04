Le Centre national d'action contre les mines du Vietnam (VNMAC) signe avec l'Organisation norvégienne d'aide au peuple un protocole d'accord sur la coopération pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam souhaite et demande aux partenaires internationaux de renforcer la coopération et le soutien pour accélérer le règlement des conséquences des bombes et mines laissés par la guerre au Vietnam.

Actuellement, le Vietnam recense encore plus de 17% de sa superficie contaminée par des bombes, des mines et des munitions non explosées.

Entre 2010 et 2020, depuis la mise en œuvre du Programme d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre (Programme 504), le Vietnam a déminé près de 500.000 hectares de terres contaminées et détruit des centaines de milliers de bombes, de mines et de munitions non explosées.

Photo: VNA

Plus de 5.000 victimes de bombes et de mines et d'autres personnes touchées par les conséquences laissées par la guerre reçoivent des assistances médicales et des formations professionnelles, d'un montant de plus de 50 milliards de dongs. Des centaines de milliers de personnes, en particulier des enfants et des personnes vivant dans des zones contaminées par des bombes et des mines, ont accès à des méthodes de prévention des accidents liés aux bombes et aux mines. Le nombre d'accidents de bombes et de mines a considérablement diminué dans de nombreuses localités ces dernières années

Le Vietnam a également intensifié la mobilisation des ressources sociales et appelle le soutien des donateurs internationaux. De nombreux projets visant à surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre, menés par les États-Unis, le Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Allemagne, l'Australie, la Russie... et des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)...ont mené à bien.

Au cours de la période 2010-2020, le financement total pour le déminage s'élève à plus de 12.000 milliards de dong, dont plus de 10.000 milliards de dong du budget national et plus de 2.000 milliards de dong d'aide publique au développement (APD) étrangère.

Afin d'accélérer le règlement de conséquences des bombes, des mines et des munitions non explosées et de faire du Vietnam un pays exempt de bombes et de mines après la guerre, le Centre national d'action contre les mines du Vietnam (VNMAC) continue de conseiller le Comité national de direction du traitement des conséquences des bombes, mines et substances chimiques toxiques laissées par la guerre au Vietnam a des solutions clés, dont le perfectionnement du système des mesures pour surmonter les conséquences des bombes et des mines, la promotion du rôle des organisations et individus pour surmonter les conséquences des bombes et des mines ; la promotion des activités de coopération internationale et l’adoption des politiques pour attirer les ressources et les capitaux d'APD dans ce domaine… -VNA