Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a demandé à la Direction des pêches de mobiliser toutes les ressources possibles et de prendre des mesures synchrones pour supprimer bientôt le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors d'une conférence destinée à faire le bilan des activités de la Direction en 2021 et à définir ses orientations pour l'année prochaine à Hanoï le 24 décembre, le vice-ministre Phung Duc Tien a salué les contributions de la Direction des pêches à la croissance du secteur de l'agriculture et du développement rural.



Le total de la production aquatique a été estimé à 8,73 millions de tonnes en 2021, en hausse de 1% par an. Les recettes d'exportation ont atteint 8,89 milliards de dollars (+5,7%), dépassant le plan fixé de 4,6%.

Seize des 28 provinces ont accordé des certificats d'origine aux produits de la pêche, au service des exportations vers l'Europe. Cette année, 3.104 certificats ont été délivrés pour 41.085 tonnes de produits aquatiques de toutes sortes.



Fin novembre, 98 bateaux de pêche et 775 pêcheurs dans 60 cas ont été arrêtés dans les eaux d'outre-mer, en baisse de 32 % en glissement annuel.



Dans un proche avenir, la Direction des pêches dirigera la culture de produits aquatiques à valeur économique, développera des chaînes de liaison, assurera la sécurité alimentaire et l'hygiène, selon son directeur général adjoint Nguyen Quang Hung. -VNA