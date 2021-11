Hanoi (VNA) – MobiFone est devenue la première entreprise de télécommunications à fournir des services d’argent mobile au Vietnam après avoir reçu jeudi 18 novembre l’autorisation de la Banque d’État du Vietnam.

Le développement de services utilisant des comptes de télécommunications dans le paiement des marchandises et services de valeur peu importante devrait promouvoir l'inclusion financière au Vietnam et le paiement sans numéraire. Photo : VNA



Ce service sera mis au banc d’essai jusqu’au 18 novembre 2023. Au cours de la période expérimentale, les clients pourront utiliser leurs comptes de télécommunications pour effectuer différentes transactions telles que le paiement, le transfert d’argent et l’épargne, et le retrait d’espèces dans les banques et les points de transaction MobiFone à travers le pays sans disposer d’un compte bancaire ou d’un accès à des services de paiement modernes.Dans la première phase, MobiFone fournira des services d’argent mobile dans son réseau de 600 points de transactions à travers le pays. L’opérateur étendra la couverture de service à plus de 10.000 points de transaction de ses partenaires et concessionnaires.