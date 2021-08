Hanoi, 5 août (VNA) - Mme Trang Lê, présidente de l’Association des créateurs de mode de l'ASEAN, présidente de la semaine de la mode du Vietnam, a été invité comme ambassadrice de la cuisine italienne pour la campagne ''True Italian Taste" 2021.

Le gouvernement italien remet "Chevalier de l'étoile d'Italie" à Mme Trang Le. Photo: SGGP

Après avoir reçu la distinction italienne de "Chevalier de l'étoile d'Italie", Mme Trang Lê, présidente de l’Association des créateurs de mode de l'ASEAN, présidente de la semaine de la mode du Vietnam, a été invité comme ambassadrice de la cuisine italienne pour la campagne ''True Italian Taste" 2021 (Le vrai goût italien).



"True Italian Taste" est un projet national de promotion de la gastronomie italienne mis en œuvre par le gouvernement italien dans 40 pays et territoires depuis 2018.



En plus du secteur de la mode, Mme Trang Le avait collaboré avec l'Italie via sa Chambre du commerce pour organiser avec succès une Semaine de la gastronomie italienne.



Mme Trang Le a partagé : « Je suis très honorée d'être invitée à ce poste par l'ambassadeur d'Italie. Pour moi, l'Italie n'est pas seulement le berceau de la culture et de la civilisation humaines, mais aussi un pays aux innombrables beautés délicates, de la mode, l'architecture à la cuisine. J'ai eu l'occasion de mettre les pieds dans ce pays à de nombreuses reprises. J'espère que mon amour et mes connaissances culinaires contribueront à mieux promouvoir la cuisine italienne auprès des Vietnamiens dans un avenir proche."



"Nous croyons pleinement et espérons que Mme Trang Le fera une excellente promotion du projet True Italian Taste 2021 dans un avenir proche », a déclaré M. Michele D'Ercole, président de la Chambre du commerce de l’Italie au Vietnam.



Auparavant, Mme Trang Le avait été nommée par l'Union européenne en tant qu'ambassadrice européenne du style de vie (EuroSphere). - CPV/VNA