Le concours "Miss Tourism World 2022" se tiendra au Vietnam. Photo: CVN





Hanoï (VNA) - Lors du concours "Miss Tourism World 2022", le comité d'organisation mènera de nombreuses activités pour mettre en avant la beauté au naturel et les patrimoines culturels du Vietnam, notamment sur les réseaux sociaux.



Le concours "Miss Tourism World 2022" se tiendra au Vietnam cette année. Vu Thi My Dung, directrice de la compagnie Tâm et Cam, détentrice des droits d'auteur, a déclaré qu'elle travaillait avec les organisateurs de Miss Tourism World depuis 2019 pour ramener le concours au Vietnam. Cependant, ce processus a été interrompu pendant 2 ans en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19. Cette année, alors que la situation est stable, les deux parties continuent de travailler et de discuter pour parvenir à un accord.



Le processus de coopération n'est pas difficile, car les deux parties ont une voix commune pour soutenir et développer le tourisme. Cependant, une fois ramenée au Vietnam, Mme Dung a suggéré que le concours soit dédié au Vietnam. En particulier, en mettant l'accent sur la promotion du tourisme vietnamien, en plus du concours de talent et de beauté des candidates.



Le concours se déroulera dans 5 provinces et villes du Nord (Hanoï, Son La, Phu Tho, Ninh Binh et Vinh Phuc). Les candidates auront l’occasion de visiter de nombreux sites pittoresques, des villages d'artisans ainsi que des festivals traditionnels et des patrimoines culturels du Vietnam.



Par exemple, à Hanoï, les candidates visiteront et feront l'expérience de la fabrication de poterie au village de Bat Trang. Elles visiteront aussi le Temple de la Littérature, le lac de l'Épée restituée, la pagode Trân Quôc, la citadelle impériale de Thang Long... À Ninh Binh, elles découvriront l'art de l'aviron, visiteront les sites pittoresques de Trang An, participeront au festival Hoa Lu...



Afin de permettre aux candidates de découvrir de nombreuses caractéristiques culturelles uniques, le comité d’organisation travaillera avec les 5 provinces et villes précitées en même temps, pour s'assurer que les festivals se déroulent à grande échelle et méthodiquement, contribuant à diffuser la plus belle image du Vietnam possible.



A part ledit concours, le comité d’organisation a également organisé un concours pour la meilleure présentation du Vietnam. Ce prix sera remis le 14 novembre, lors de la conférence de presse sur la présentation des candidates, à Hanoï.



Cette année, 60 participantes tenteront leur chance. Le concours aura lieu du 14 novembre au 5 décembre.-CVN/VNA