Une chaîne de lavage de kakis. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) – L’usine de production de kakis séchés dotée de technologies japonaises vient d'être mise en service dans la commune de Dinh An, district de Duc Trong, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

L’usine, de la marque L’Fram, est l’un des plus grands établissements de séchage de kakis au Vietnam. D’une superficie de 3.000 m², elle a une capacité maximale de 5 tonnes de kakis frais par jour.

Outre la transformation de kakis, cette usine produit chaque année de 150 à 180 tonnes d'autres fruits.

Le séchage de kakis. Photo: VNA



Des ingénieurs japonais s'impliquent directement dans le processus de production de l’usine afin de présenter sur le marché des kakis séchés au goût naturel et délicieux, une spécialité de Da Lat.

La province de Lam Dong compte actuellement environ 2.000 ha de culture de kakis, essentiellement dans les districts de Don Duong, Lac Duong, Duc Trong et la ville de Da Lat. La production de kakis séchés, ou hoshigaki, est l’une des solutions efficaces pour augmenter le prix des kakis de Da Lat.

A ce jour, ce produit est une spécialité de plusieurs marchés et est vendu le plus pendant le Têt traditionnel (Nouvel an lunaire). -VNA