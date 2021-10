Kien Giang (VNA) - Le 25 octobre, des bus électriques intelligents VinBus fabriqués et assemblés par VinFast ont commencé à être mis en service sur l'île de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud).

Dans la première phase, les véhicules VinBus fonctionneront au Phu Quoc United Center, l'un des plus grands complexes de villégiature et de divertissement d'Asie du Sud-Est, avec quatre itinéraires principaux reliant les sites de villégiature de Vinpearl et Grand World. Chaque trajet durera environ 30 minutes.

Dépôt de bus électriques VinBus à Phu Quoc. Photo: VNA

Parallèlement à l'exploitation officielle de ces bus électriques, VinBus et VinFast ont ouvert le complexe de dépôt de bus électriques et l'atelier de service VinFast à Phu Quoc.

Le bus électrique de VinFast n'émet pas de fumée ou ne produit pas de bruit, de sorte que les passagers et les conducteurs ne se sentiront pas dérangés par l'odeur d'essence et le son comme les bus ordinaires.

Les véhicules VinBus fonctionnent au Phu Quoc United Center, l'un des plus grands complexes de villégiature et de divertissement d'Asie du Sud-Est

Le lancement officiel du système de bus électriques Vinbus à Phu Quoc offrira non seulement aux visiteurs une expérience de voyage écologique, mais contribuera également à réduire la pollution de l'air, tout en faisant de Phu Quoc la destination écologique la plus attrayante du Vietnam. -VNA