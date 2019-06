La cérémonie de mise en chantier du projet. Photo : baotuyenquang.vom.vn

Tuyên Quang (VNA) - Vingroup a lancé le 22 juin la construction d’une zone de divertissement et de villégiature dans la zone de la source thermale My Lâm, commune de Phu Lâm, district de Yên Son, province septentrionale de Tuyên Quang.

La zone sera construite sur une superficie de près de 30 ha, comprenant un parc d’attraction, un centre de traitement et de thérapie par la source thermale, un terrain de golf et des maisons de villégiatures.

Le projet devrait être opérationnel en 2021, contribuant au développement du secteur touristique de la province de Tuyên Quang.

Située au cœur de la forêt de Yên Son, à 15 km de la ville de Tuyên Quang, province du même nom, la source thermale My Lâm est connue pour ses vertus thérapeutiques et attire de nombreux touristes. La température de l’eau peut atteindre 60°C. La teneur en soufre est assez élevée et la source thermale est aussi appelée ruisseau sulfua. Elle est considérée comme l'une des meilleures sources thermales du Nord. -VNA