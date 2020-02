Cérémonie de mise en chantier d'une centrale éolienne à Soc Trang. Photo : VNA

Investie par le BPPVC, la première phase de la centrale éolienne N ° 3 a une capacité de 29,4 MW avec sept turbines, et un investissement de plus de 1,3 milliard de dongs (plus de 56,1 millions de dollars. Il devrait être achevé en décembre de cette année, produisant environ 84,7 GWh d'électricité.La deuxième phase du projet sera mise en œuvre en 2021 avec une capacité totale de 30 MW pour un coût de 1,4 milliads de dongs (plus de 60,47 millions de dollars).S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration des travaux, le président du Comité populaire provincial, Tran Van Chuyen, a hautement apprécié l'investisseur pour son projet d'énergie propre dans la localité, affirmant que l'usine contribuera à créer des emplois et à servir la production locale, les entreprises et les activités touristiques.Soc Trang a donné la priorité à l'appel à l'investissement pour 21 projets de développement éolien sur la période 2017-2020, dont 18 dans la ville de Vinh Chau. - VNA.