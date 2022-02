Cérémonie de mise en chantier. Photo: VNA



Ninh Thuan (VNA) - Le matin du 25 février, dans la commune de Phuoc Dinh, district de Thuan Nam, province de Ninh Thuan (Centre), les groupes F.I.T et Crystal Bay ont conjointement organisé la mise en chantier du projet de Cap Padaran Mui Dinh qui représente un investissement de plus d'un milliard de dollars.



Cap Padaran Mui Ne est construit sur une superficie de près de 800 hectares, comprenant plusieurs espaces dont la villégiature de Bai Trang de 64 hectares. Cette dernière comprendra un hôtel cinq étoiles et des villas de villégiature avec des infrastructures synchrones. Elle représente un investissement d'environ 150 millions de dollars.



Les ouvrages du projet de Cap Padaran Mui Dinh s'inspirent de la culture des Cham, savamment combinés avec le paysage naturel, créant ainsi une œuvre architecturale unique. Selon Nguyen Van Sang, président du conseil d’administration du groupe F.I.T, une fois achevé, le projet de Cap Padaran Mui Ne sera une zone de villégiature de luxe de niveau mondial.