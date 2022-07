Le terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât. Photo: baochinhphu.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre a demandé à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV-Airports Corporation of Vietnam) et au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville de mettre en chantier le terminal T3 de l’aéroport international de Tan Son Nhat au troisième trimestre 2022.

Photo: VNA

Selon un communiqué publié par le Bureau du gouvernement concernant les conclusions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une récente réunion sur les projets en cours à l'aéroport international de Tan Son Nhat, le chef du gouvernement a chargé les ministères et services concernés et les autorités de Hô Chi Minh-Ville de se coordonner étroitement et de résoudre rapidement les problèmes existants.

Le terminal T3 sera conçu avec une capacité d’accueil de 20 millions de passagers par an. Il couvrira 16,05 hectares et représentera un investissement estimé à 10,99 billions de dôngs (474 millions de dollars) investi par la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV).

Le terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât devra être mis en service en septembre 2024.