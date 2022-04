Conception du projet de l'hôpital Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Photo: Vingroup

Hanoï (VNA) - La cérémonie de mise en chantier de l'hôpital Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, premier hôpital général international sous forme de complexe hôtelier 5 étoiles au Vietnam, a eu lieu le 26 avril.

D'une superficie totale de 36.000m2, l'hôpital Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire est situé dans la cité urbain de Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, dans les communes de Long Hung et Nghia Tru, district de Van Giang, province septentrionale de Hung Yen.

En tant que dernier projet de Vinmec International Hospital JSC, une filiale du conglomérat Vingroup, Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire est orienté vers le segment haut de gamme, offrant des services d'examen et de traitement médicaux, de chirurgie et de convalescence 5 étoiles. Cet établissement médical entretient des liens étroits en matière d'expertise et de services avec l'hôpital Vinhomes Ocean Park 1 ainsi qu'avec le système médical Vinmec à travers le pays.

Le complexe hospitalier comprend un bâtiment de 5 étages et une zone spéciale de villas comprenant 18 chambres présidentielles. Le bâtiment abrite 13 spécialités médicales et dispose de 130 lits, capable de servir des dizaines de milliers de patients ambulatoires chaque année.

L'hôpital Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire devrait entrer en service à partir de 2024. -VNA