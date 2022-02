Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de promulguer la Résolution n°11/NQ-CP sur le programme de relance et de développement socio-économique et met en œuvre la résolution n° 43/2022/QH15 sur les politiques monétaires et fiscales de soutien à ce programme.

Afin d'assurer une croissance économique annuelle moyenne de 6,5-7% pour la période 2021 - 2025, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a déclaré qu'en 2022 et 2023, le programme de soutien et de relance économique sera mis en œuvre sur la base d'une adaptation sûre et flexible à l'épidémie.

Selon le ministre, l'ouverture de l'économie sera conforme à la stratégie antiépidémique, à la capacité de vaccination ainsi qu'à l'approvisionnement en médicaments thérapeutiques et matériel médical. Elle contribuera à accroître la proactivité des entreprises, à soutenir le bien-être social et à créer des emplois.

Dans l'entreprise textile Hung Viet, district de Yen My, province de Hung Yen. Photo: VNA



Le ministre Nguyen Chi Dung a souligné que le paquet de relance économique pour la période prochaine devrait être mis en œuvre de manière synchrone, efficace et rapide. Le soutien devrait se focaliser sur un certain nombre de secteurs et de domaines qui ont la capacité de rebondir, soutenir les flux de trésorerie et la stabilité financière et mobiliser des ressources internationales. En particulier, il faudra contrôler des risques et appliquer une surveillance stricte dans la mise en œuvre.

Le Vietnam doit disposer d'un programme intégral de relance économique. -VNA