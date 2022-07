Hanoï (VNA) - L'Office national de la propriété intellectuelle du ministère des Sciences et des Technologies a organisé vendredi matin à Hanoï une cérémonie marquant le 40e anniversaire de sa fondation (29 juillet 1982).

Cérémonie marquant le 40e anniversaire de l'Office national de la propriété intellectuelle. Photo : VNA

Pour que la propriété intellectuelle devienne vraiment un outil efficace au service du développement socio-économique, l'Office national de la propriété intellectuelle a mis en œuvre synchroniquement plusieurs solutions pour améliorer la structure organisationnelle, élaborer des projets de documents guidant la mise en œuvre de la Loi sur la propriété intellectuelle, mettre à niveau le système informatique pour servir l'administration et le traitement des demandes, renforcer la formation des ressources humaines sur la propriété intellectuelle, améliorer le rôle de gestion étatique sur la propriété intellectuelle, a déclaré son directeur Dinh Huu Phi.

Photo : VNA

A cette occasion, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a proposé à l'Office national de la propriété intellectuelle de continuer de mettre en œuvre avec une qualité et une efficacité optimales les tâches dans la Stratégie nationale sur la propriété intellectuelle et le Programme de développement durable à l'horizon 2030, de simplifier les formalités administratives, de renforcer l'application des technologies de l'information dans le traitement des demandes d'enregistrement de propriété industrielle, etc. -VNA