Hanoi (VNA) – Un récent rapport de Mirae Asset Securities a mis à jour ses prévisions d’indicateurs économiques en 2022 et a mentionné certains risques pour la croissance du Vietnam.

Fabrication dans la société par actions internationale Dony, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Nguoilaodong

Mirae Asset Securities vient de publier un rapport prévoyant que la croissance du PIB réel du Vietnam atteindrait 5,7% cette année. Selon le rapport, l’inflation sera contrôlée en dessous de 4% en 2022, grâce à la politique d’équilibre de l’offre et de la demande et de stabilisation du marché de consommation.Cependant, l’inflation pourrait également dépasser les prévisions, en raison de la hausse des prix des carburants et des matières premières à mesure que la demande se redresse et face aux tensions entre l’Ukraine et la Russie. En outre, l’impact d’une politique monétaire souple et d’importants programmes de soutien économique pourrait également faire grimper l’inflation.Au cours des deux premiers mois de l’année, l’économie vietnamienne a maintenu sa dynamique de reprise. Notamment, le commerce de détail et les services aux consommateurs ont enregistré une croissance pendant 3 mois consécutifs.Les experts de Mirae Asset maintiennent toujours une vision optimiste de la reprise de ces deux filières en 2022, même s’il faudra plus de temps pour que la reprise revienne au niveau pré-épidémique.Lorsque le Vietnam atteindra le taux d’immunité collective et reviendra à la "nouvelle normalité", la demande des consommateurs augmentera. L’amélioration des revenus à mesure que les travailleurs retourneront sur le marché du travail stimulera également les dépenses.Selon les experts, la baisse de la TVA pourrait aussi contribuer à stimuler la consommation. Cependant, Mirae Asset prévient toujours que le plus grand risque pour la consommation est la résurgence de l’épidémie.La production industrielle et les exportations ont maintenu la dynamique de reprise, les entreprises et usines reprennent leurs activités avec une capacité revenant progressivement aux niveaux d’avant l’épidémie, accompagnée d’une reprise de la demande intérieure et des marchés d’exportation.L’indice PMI manufacturier du Vietnam a continué de se maintenir au-dessus de 50 points pendant 5 mois consécutifs et a atteint 54,3 points en février. La production et les nouvelles commandes ont toutes deux augmenté le plus en 10 mois.Les experts estiment que la production industrielle continuera de se redresser en 2022, à mesure que les usines rouvriront, que la production, la demande intérieure et les marchés d’exportation augmenteront à nouveau.Prévision de repriseMirae Asset estime que l’économie vietnamienne maintiendra sa dynamique de reprise en 2022. La consommation devrait se redresser, le Vietnam conservera toujours ses avantages en termes d’environnement des affaires, de localisation géographique et de coûts de main-d’œuvre pour attirer les IDE.Les entrées d’IDE devraient encore augmenter en 2022, car les taux de vaccination sont élevés et le Vietnam s’adapte à la "nouvelle normalité". En outre, la politique de voyage entre les pays reviendra progressivement à la normale, ce qui créera des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers enquêtent et mènent à bien les procédures d’investissement.Le Vietnam bénéficie toujours de la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale, avec l’avantage d’une situation géographique et de faibles coûts de main-d’œuvre. En outre, les politiques visant à soutenir l’économie, à maintenir un faible niveau de crédit, à stabiliser la macroéconomie et à promouvoir la transformation numérique des gouvernements et des entreprises jouent un rôle très important dans la reprise.Selon Mirae Asset, les principaux risques pesant sur la croissance du Vietnam proviennent toujours d’une éventuelle augmentation du nombre d’infections alors que le Vietnam rouvre son économie, et du développement de nouveaux variants du Covid-19 à grande échelle mondiale.Les risques peuvent également être attribués à la possibilité de pénuries de main-d’œuvre et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement des matériaux dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des risques géopolitiques accrus. En outre, les secteurs des services touristiques et aéronautiques mettront de nombreuses années à revenir aux niveaux pré-épidémie. – CPV/VNA