Photo d'illustration: VNA



Rome (VNA) – Les derniers parmi les 35 conteneurs de noix de cajou exportés vers l'Italie dont les exportateurs vietnamiens ont perdu le contrôle des documents originaux début mars, ont été libérés le 30 mai.

Cela marque une bonne fin de l’affaire concernant 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l’Italie par l’intermédiaire de la compagnie Kim Hanh Viet basée à Ho Chi Minh-Ville.

Les entreprises vietnamiennes ont ainsi évité le plus grand risque de perdre toutes leurs marchandises en une courte durée, minimisant leurs pertes économiques.

L'avocat Davide Gallasso, qui a défendu avec succès six exportateurs vietnamiens ayant perdu le contrôle des documents originaux dans cette affaire, a déclaré que des tribunaux pénaux et civils italiens avaient rendu des décisions en faveur de ces six sociétés et qu'il s'agissait d'avancées très importantes.

Parmi les 35 conteneurs susmentionnés, les entreprises vietnamiens en avaient repris le contrôle de 12 début avril. Pour les 23 autres, les tribunaux ont décidé de les rendre à la partie vietnamienne.

Actuellement, les avocats travaillent avec les douanes et la Garde des finances d’Italie pour aider les exportateurs vietnamiens à mettre en œuvre les décisions des tribunaux pour faire sortir leurs marchandises des ports dans les prochains jours.-VNA