Photo: VNA Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Un meeting marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Laos-Vietnam a eu lieu le 28 octobre dans la province de Khammouane, au Laos.

L'événement a vu la participation de représentants des provinces vietnamiennes de Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An et Quang Tri.



Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province de Khammouane, Vanxay Phongsavane, a souligné que la camaraderie, la fraternité et les relations spéciales entre les deux pays étaient un bien commun inestimable des deux peuples.

A cette occasion, la province de Khammouane a décerné des satisfecit à des organisations et particuliers ayant apporté des aides et soutiens importants à cette localité au cours de la période 2017-2022.-VNA