Hanoi (VNA) - A l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2023), les dirigeants du Laos, de la Chine, du Cambodge, de Cuba, de la Russie, de la République populaire démocratique de Corée, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam.

Le secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, président du Laos Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Sonexay Siphandone et le président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane ont envoyé conjointement des messages de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, au président Vo Van Thuong, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Dans leurs messages de félicitations, les dirigeants lao ont chaleureusement félicité les grandes réalisations globales et historiquement significatives que le peuple vietnamien a accomplies au cours des 78 dernières années, sous la direction du PCV.



Ils ont souhaité voir le Parti, l'État et le peuple du Vietnam continuer à obtenir de plus grands résultats dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, en mettant en œuvre avec succès l'orientation stratégique jusqu'en 2030 et la vision de développement jusqu'en 2045, pour édifier le Vietnam industrialisé moderne, pour l'objectif d'un peuple riche, d'un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a envoyé des messages de félicitations au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et au président Vo Van Thuong. Le Premier ministre chinois Li Qiang a envoyé un message de félicitations à son homologue Pham Minh Chinh. Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République Populaire de Chine, Zhao Leji, a envoyé un message de félicitations au président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Les hauts dirigeants chinois ont félicité le Vietnam pour ses réalisations encourageantes en matière de développement socio-économique, estimant que le Vietnam progresserait régulièrement sur la voie du socialisme, conformément à sa situation.



Les dirigeants chinois ont affirmé attacher une grande importance au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, souhaitant renforcer les échanges stratégiques avec le Vietnam, approfondir la coopération dans tous les domaines pour l'intérêt commun, ce pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Le Comité central du Parti du peuple cambodgien, le chef d'État par intérim et président du Sénat du CambodgeSamdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, le Premier ministre Kitti Tesaphibal Bindit Hun Manet et le président de l'Assemblée nationale Khuon Sudary ont envoyé leurs lettres et massages de félicitations au Comité central du PCV et à des hauts dirigeants vietnamiens.



Appréciant le développement heureux des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge ces derniers temps, les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur souhait de continuer à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne pour consolider et développer des relations de plus en plus durable entre les deux pays, pour l'intérêt commun.

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel a envoyé des messages de félicitations au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et au président Vo Van Thuong. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a adressé un message de félicitations à son homologue Pham Minh Chinh. Le président de l'Assemblée nationale, Esteban Lazo Hernández, a envoyé un message de félicitations à son homologue Vuong Dinh Huê.

Les dirigeants cubains adressent leurs plus sincères félicitations aux hauts dirigeants et au peuple vietnamien, exprimé leur profonde fierté pour les relations de solidarité historique qui ont été cultivées et renforcées dans la lutte commune pour l'indépendance, la liberté et le développement.

Ils ont affirmé leur volonté de continuer à promouvoir davantage les relations traditionnelles spéciales et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong. Le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh. La présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie Mme Valentina Matvienko et le président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Volodine ont envoyé des lettres et messages de félicitations au président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.



Les hauts dirigeants russes ont affirmé que le Vietnam était un partenaire traditionnel et fiable de la Russie en Asie-Pacifique, souhaitant que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuer à être renforcé dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, dans divers domaines comme politique, économie - commerce, culture, éducation - formation... Ils se sont déclarés convaincus que les deux parties travailleraient ensemble pour promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président du Conseil d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong Un, a envoyé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong. Le Premier ministre de la RPDC, Kim Tok Hun, a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.



Les dirigeants de la RPDC ont félicité le peuple vietnamien, sous la direction du Parti, pour avoir réalisé de nombreuses réalisations importantes dans la cause de l'édification et du développement nationaux.



Le président de l'Inde Droupadi Murmu a envoyé un message de félicitations au président Vo Van Thuong tandis que le Premier ministre Narendra Modi a envoyé un message de félicitations à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.



Les dirigeants indiens ont affirmé que le Vietnam était un pilier important de la politique indienne "Act East" (politique "action vers l'Est") et un partenaire important dans sa vision Indo-Pacifique.



Le président de l'Indonésie, Joko Widodo, a envoyé un message de félicitations au président Vo Van Thuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh, exprimant sa confiance en le partenariat stratégique entre les deux pays au cours de la dernière décennie, qui a constitué une base solide pour faire face aux défis actuels et futurs. Il a affirmé l'engagement de l'Indonésie à continuer de renforcer sa coopération étroite avec le Vietnam pour le développement des deux peuples.



Le roi de Malaisie Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah a envoyé une lettre de félicitations au président Vo Van Thuong, exprimant sa joie de voir la coopération bilatérale s'approfondir de plus en plus. Il a estimé que la coopération entre les deux pays continuerait à apporter des bénéfices aux peuples.



Le président des Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos, a envoyé une lettre de félicitations au président Vo Van Thuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a souligné que les Philippines considéraient toujours le Vietnam comme un partenaire naturel dans la région et souhaitaient continuer à approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays dans le cadre bilatéral ainsi qu'au sein de l'ASEAN.

En outre, des chefs de la diplolmatie du Laos, de Chine, du Cambodge, de Cuba, de Russie... ont fait de même auprès du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. - VNA