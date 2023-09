Hanoï (VNA) - A l'occasion de la 78e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2022), des dirigeants du Parti, des pays et des organisations internationales ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants vietnamiens.

L'image du drapeau national du Vietnam a été projetée sur la tour Nam San en République de Corée. Photo : VNA

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a envoyé un message de félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong. Dans son message de félicitations, le Secrétaire général de l'ONU a souligné que l'ONU appréciait hautement le rôle et la contribution du Vietnam aux efforts conjoints pour relever les défis mondiaux, exprimant sa conviction que le Vietnam continuerait à coopérer avec l'ONU pour construire un avenir meilleur, plus pacifique et plus prospère.

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, a également envoyé un message de félicitations au président Vo Van Thuong, et le Premier ministre thaïlandais a adressé ses salutations à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.



Les dirigeants thaïlandais ont hautement apprécié le partenariat stratégique entre les deux pays au cours des 10 dernières années et ont exprimé leur satisfaction face aux relations bilatérales florissantes dans tous les domaines importants. Ils ont affirmé une coopération plus étroite avec le Vietnam dans tous les domaines importants, contribuant aux intérêts et au développement de chaque pays, ainsi qu'à la stabilité et à la prospérité de la région.



Le sultan Haji Hassanal Bolkiah du Brunei a envoyé des messages de félicitations au président Vo Van Thuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh, dans lesquels il a affirmé l'importance que le Brunei attache aux relations avec le Vietnam basées sur la confiance et la compréhension mutuelles, affirmant qu'il pensait que le partenariat intégral bilatéral se développerait davantage dans l'intérêt des deux pays et leurs peuples, ainsi que pour le développement d’une communauté de l’ASEAN dynamique et durable.

Cérémonie de lever du drapeau sur la place historique Ba Dinh à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale le 2 septembre. Photo : VNA

Le Président Vo Van Thuong a également reçu les salutations de l'empereur japonais Naruhito, du président de la République de Corée Yoon Suk Yeol, du gouverneur général australien David Hurley, du roi Charles III du Royaume-Uni, du président allemand Frank-Walter Steinmeier, du président italien Sergio Mattarella, du président français Emmanuel Macron, le roi d'Espagne Felipe VI, le roi Willem-Alexandre des Pays-Bas et le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros.



La gouverneure générale du Canada Mary May Simon a adressé une lettre de félicitations au président vietnamien, tandis que la présidente du Sénat Raymonde Gagné et le président de la Chambre des communes Anthony Rota ont adressé leurs salutations au président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.



Les dirigeants canadiens ont partagé le point de vue selon lequel les deux pays ont approfondi leur coopération dans différents domaines après avoir établi des relations diplomatiques il y a 50 ans et se sont engagés à maintenir une étroite collaboration avec le Vietnam tant au niveau bilatéral que multilatéral.



A cette occasion, Tahir Budagov, vice-président et chef du Bureau central du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, a envoyé une lettre de félicitations à Truong Thi Mai, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam et cheffe de sa Commission d'organisation.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande, Don Pramudwinai, a envoyé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a adressé ses meilleures félicitations au peuple vietnamien à l'occasion de la 78e Fête nationale du pays à travers une déclaration publiée sur le site Internet du Département d'État américain.- VNA