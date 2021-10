Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion de la Fête nationale de la République tchèque (28 octobre 1918), le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a envoyé le 28 octobre un message de félicitations au président du Sénat tchèque Miloš Vystrcil.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue s'est déclaré réjoui du bon développement des relations d'amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays et entre les deux organes législatifs.

Il a exprimé sa conviction qu'avec les sentiments et le soutien du président du Sénat tchèque, ces relations continueraient d'être consolidées et renforcées rigoureusement.

Le même jour, à l'occasion de la Fête nationale de la Turquie (29 octobre 1923), le président de l'AN Vuong Dinh Hue a fait de même à son homologue turc, Mustafa Sentop. -VNA