Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la réélection de Nguyen Phu Trong au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), ces derniers jours, les dirigeants d’un grand nombre de pays et Partis politiques lui ont adressé des messages de félicitations.



Parmi eux figurent le président de Cuba Miguel Díaz-Canel, le président russe Vladimir Poutine, le président indien Ram Nath Kovind, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le secrétaire général du Parti d'action populaire de Singapour (PAP) et Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, la présidente de la Ligue Awami, également Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina, le président palestinien Mahmoud Abbas, le président du Parti japonais Komeito Natsuo Yamaguchi, le secrétaire général du Parti communiste indien D. Raja, le secrétaire général du Parti FUNCINPEC du Cambodge Pich Sodetha, le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste portugais Jerónimo de Sousa, le président du Parti communiste tchèque Vojtěch Filip, le président du Parti ouvrier hongrois Gyula Thürmer, le président du Parti communiste allemand Patrick Köbele, le premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela, Diosdado Cabello, le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine, Miguel Mejia, le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique, Alberto Anaya, le secrétaire général du Front large (Frente Amplio) du Costa Rica Antonio Ortega Gutiérrez, ainsi que plusieurs ambassadeurs et anciens ambassadeurs de différents pays au Vietnam. -VNA